秋雨前線の影響で、北日本では17日朝に猛烈な雨が降りました。18日にかけて東北と北陸では大雨の恐れがあり、土砂災害などに警戒してください。日本海から東北にのびる前線が南下していて、16日未明から17日朝にかけて北日本に活発な雨雲がかかっています。その影響で秋田・能代市付近では、17日午前4時40分までの1時間で約100mmの猛烈な雨が降り、記録的短時間大雨情報が発表されました。一方、関東は朝から広い範囲で晴れていて