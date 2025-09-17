¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Wonder Girls½Ð¿È¤Î¥½¥Í¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊÝ¼é³èÆ°²È¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤òÄÉÅé¤¹¤ëÊ¸¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³ºï½ü¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛWonder Girls½Ð¿È¥½¥Í¡¢»¨»ï¤ÇÈþËÆ¥½¥Í¤Ï9·î16Æü¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤òÄÉÅé¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥è¥Ï¥Í¤ÎÂè°ì¤Î¼ê»æÂè4¾Ï9Àá¤È10Àá¤òÅº¤¨¤Æ°¥Åé¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤ËÅê¹Æ¤òºï½ü¤·¤¿¡£¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤Ï9·î10Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥æ¥¿¥Ð¥ì¡¼Âç³Ø¤Ç¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥«¥à¥Ð¥Ã