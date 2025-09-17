山鹿市の山鹿蒸留所が、新たな県産ウイスキーを発表しました。 【写真を見る】山鹿蒸留所熊本初の「シングルモルトジャパニーズウイスキー」発表8600本限定販売 16日夜、熊本市内のホテルでお披露目されたのは「山鹿ザ・ファースト」です。 このウイスキーは、2021年に開業した山鹿蒸留所で、30種類以上の原酒をブレンドし、3年間、樽で熟成された、県産のシングルモルトジャパニーズ