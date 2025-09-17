ある日、夫の不倫に絶望する専業主婦のゆうか。相手の女は高額な慰謝料を提示し、まるで何も傷つかないかのように振る舞います。女はまさかのインフルエンサーで、会社を辞めても生きていける状況。社会的制裁も叶わない状況に、ゆうかはショックを隠せません。『どん底サレ妻は幸せになる』第2話をごらんください。 不倫相手と話し合った後も怒りが収まらず、なんとかして制裁したいと考えるゆうか。しかし、相手の親は既