『明日に向って撃て!』（1969）『華麗なるギャツビー』（1974）『大統領の陰謀』（1976）など数々の名作で知られるハリウッドの伝説的俳優ロバート・レッドフォードが、現地時間2025年9月16日、ユタ州の自宅で亡くなった。89歳だった。 「彼の愛した場所で、彼の愛する人に囲まれて」の最期だったと、で伝えられている。 ハリウッド黄金の象徴であり、演技と製作の両面において成功した初めての人物として讃え