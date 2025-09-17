Amazon の大人気ドラマ「ザ・ボーイズ」から誕生したスピンオフ「ジェン・ブイ」シーズン2が、ついに2025年9月17日（水）より配信開始となる。 ﻿ 注目ポイント ヴォート社が運営するヒーロー養成名門大学を舞台に、学生ヒーローたちの熾烈なトップ争いを描く本シリーズ。シーズン1の最終話では極悪ヒーローのホームランダーがゴド