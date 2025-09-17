ディズニー、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー、NBCユニバーサルの3社が、中国のAI企業MiniMax社を相手取り、2025年9月16日、米カリフォルニア中部地区連邦地裁に共同で提訴した。が報じた。 MiniMax社はテキストや画像から自然な動画を作成することができる生成サービスのHailuo AIを運営。原告側の著作物が「大規模に海賊版化され、略奪されている」と訴訟。「ポケットの中のハ