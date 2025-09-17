¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢¥É¥é¥ÞNEXT¡Ö¿ä¤·¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ ¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¿¼Ìë24»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡ãÍ½¹ð¡ä¾ðÊó²ò¶Ø¥³¥á¥ó¥È¸ø³«¡ª¡Ö¿ä¤·¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ ¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡×2023Ç¯10·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡ÖÁ´¥ª¥¿¥¯¤ÎÌ´¤À¡¢ºÇ⾼¡×¡Ö¥­¥å¥ó¥­¥å¥ó¤¬⽌¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢⼥À­¤òÃæ⼼¤ËÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¿ä¤·¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¸¶ºî¤Î¡Ö¿ä¤·¤¬ÆÍÁ³¾å»Ê¤Ë