元AKB48、IZ*ONEメンバーでガールズグループSAY MY NAMEのリーダーを務める本田仁美が、日本の野球ファンの心を奪った。【写真】本田仁美、意外な“バキバキ腹筋”SAY MY NAMEは、9月13日に京セラドーム大阪で開催されたプロ野球パ・リーグ公式戦、オリックス・バファローズ対福岡ソフトバンクホークス戦に登場した。メンバーの本田仁美がオリックスを代表して始球式を務め、応援の気持ちを込めた力強い投球を披露した。この日、SA