BTSらが所属するHYBEの日本法人傘下のレーベル・YX LABELSが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ aoen（アオエン）が、TOKAI RADIO（FM92.9MHz／AM1332kHz）にて10月17日23時00分から冠番組『aoenのチアラジ！』の放送をスタートすることが決定した。【写真】aoenメンバープロフィール番組では、aoenのメンバー同士による“わちゃわちゃトーク”や、ここでしか聴けない素顔のエピソード披露はもちろん、リスナーの相談に応えてメ