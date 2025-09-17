BTSのVが広告モデルを務める韓国カフェチェーン「Compose Coffee（コンポーズコーヒー）」のアプリ会員数が、爆発的な急増している。【写真】V、コーヒー広告で上裸コートVは入隊直前の2023年12月に同ブランドのモデルに就任。その後、アプリ会員は急速に増加し、現在の累計会員数は1758万9812人に達しているという。これは韓国国民3人に1人が登録している計算になり、経済活動人口（2936万人）の約60％にあたる規模だ。特にVの起