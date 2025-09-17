9月16日(火)に放送した「開運！なんでも鑑定団」（毎週火曜 夜8時54分)に、お笑いコンビ・ちょんまげラーメン(田渕章裕、きむ)が登場。きむが持参したお宝に驚きの値がついた。【動画】「マーチン D-45」本人評価額の約3倍！ ちょんまげラーメン・きむ大興奮“インディアンス”改め”ちょんまげラーメン”が登場。2025年6月、バラエティ番組での”改名ドッキリ”をきっかけに、本当にコンビ名を変更した2人。「M-1グランプリ」では