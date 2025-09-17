◆米大リーグドジャース―フィリーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ナ・リーグ本塁打トップのＫ・シュワバー外野手（フィリーズ）が１６日（日本時間１７日）、ドジャース戦で同２位の大谷翔平投手と直接対決。第２打席まで無安打におさえられた。初回１死の第１打席では直球、カーブ、カットボールと織り交ぜ、カウント２―２から内角高めへのスライダーに手が出ず、見逃し三振に倒れた。