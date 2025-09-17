「ＸＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩの華麗な国際交流にファンはため息だ。ＹＯＳＨＩＫＩは１７日までに自身のインスタグラムを更新。「Ｉｈａｄａｇｏｏｄｄｉｎｎｅｒ」と記し、位置情報で韓国であることを伝えて世界的人気グループ「ＢＴＳ」のＲＭや、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫのロゼ、リサらとともに過ごした様子を公開した。この投稿には「素敵過ぎる」「友人と会食を楽しまれたようで、とても嬉（うれ）しいです」