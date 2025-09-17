焦点は「誰をターゲットとするか」メルセデスAMGは、スポーツクーペ『GT』の電動版の導入を検討中だが、同ブランドの責任者は「投資の正当性」を証明する必要があると述べている。【画像】メルセデスAMG、EV版GT 4ドアクーペ導入へ！【コンセプトAMG GT XXを詳しく見る】全30枚AMGは、GT 4ドアクーペの後継となるEVを来年発売する予定で、それに先立ってコンセプトAMG GT XXを公開している。800VのAMG.EAプラットフォームを採用