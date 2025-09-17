この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。主人公はるかがママ友付き合いで価値観の違いに悩み、翻弄される様子がコミカルに描かれています。『これって価値観の違いですか？』第15話をごらんください。 子連れランチで、お子様ランチの値段が聞いていたより100円高かったため頼まなかったりさ。子育て談義は楽しかったし、子ども同士も楽しそうに遊んでいたのですが、はるかはどうしてもりさの態度がひ