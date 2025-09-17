トヨタ・MR2 84年に登場したMR2は、日本初のミッドシップ2シーターである。ミッドシップというと、大きなエンジンを縦置きに搭載した重厚長大なスーパーカーがまず思い浮かぶかもしれないが、FF小型車の横置きパワートレーンを使えば、コンパクトなミッドシップスポーツカーが低コストでつくれる。コロンブスの卵的発想で、初めてそれを実現したのが72年のフィアットX1/9