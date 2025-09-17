16日河津町を走る国道で灯油やA重油などを混ぜ合わせた「不正軽油」による「脱税」を防止するなどを目的に「路上抜取調査」が行われました。この調査は、下田財務事務所が、下田警察署の協力を得て行ったものです。灯油やA重油などを混ぜ合わせた「不正軽油」による「脱税」を防止することを目的として行われ、調査は、主要幹線道路を行きかうディーゼル自動車を停車させ、燃料500mlを採取し油温や比重を計り100mlのサンプル