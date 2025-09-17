広陵高校（広島市）の野球部内での暴力行為を巡り、ＳＮＳで暴力行為とは無関係の部員を中傷する発信が相次いでいるとして、複数の部員や保護者の代理人弁護士が、法的手続きを進めることを明らかにした。東京地裁に発信者の情報開示を申し立てるほか、ＳＮＳの運営会社に削除を求める予定という。代理人弁護士は「事件とは全く関係のない部員を中傷するなど、誤った事実を前提にしたものが多数ある」と指摘している。同校で