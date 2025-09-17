私（スズキノリコ、48歳）は幼い頃に両親を亡くし、施設で育ちました。外資系企業で仕事に励みながら不動産投資で資産を構築したのち、45歳で早期退職。夫（ヒロナリ、50歳）と結婚した今は、郊外で穏やかに暮らしています。ある日義妹（ユミ、42歳）から、義妹の旦那さん（アツキ、45歳）の母（カガワ、79歳）が近所に住んでいるので、様子を見てほしいと頼まれました。しかし私はカガワさんの異様な姿に驚くことになったのです。