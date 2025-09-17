能代市は、土砂災害の恐れがあるとして、午前10時55分、一部地域に警戒レベル4の避難指示を出しました。避難指示が出されたのは、鶴形地区（下坂の一部）の1世帯1人です。対象地域では、土砂災害の恐れがあるとして避難指示が出されました。能代市は、鶴形地域拠点施設を避難所として開設しています。