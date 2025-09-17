＜住友生命Vitalityレディス 東海クラシック事前情報◇17日◇新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県）◇6600ヤード・パー72＞国内女子ツアー「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」が19日（金）から3日間の日程で開催される。これに先立ち、初日の組み合わせが発表された。【写真】森田理香子がドレスアップしました今季3勝でメルセデス・ランキング1位を走る佐久間朱莉は、河本結、桑木志帆との注目グループに組み