今月8日、ツアー通算12勝の小祝さくらが手首の手術を行うため、今季残り試合を欠場することを発表。2017年にプロテストに合格してから休むことなく試合に出続け、ケガとは無縁の存在だと思われていた“鉄人”の長期離脱に、発表直後の「ソニー 日本女子プロ選手権」の会場では小祝を心配する声が続出した。【写真】当時19歳…小祝の“鉄人”プロ人生はここから始まった小祝はマネジメント会社を通じて、手首のケガが『TFCC損傷（尺