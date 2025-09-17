＜ウォルマートNWアーカンソー選手権事前情報◇16日◇ピナクルCC（アーカンソー州）◇6438ヤード・パー71＞今週の米国女子ツアーは、現地時間19日（金）に開幕する。この大会は年間2試合しかない3日間競技とあって、初日から激しいバーディ合戦が期待される。≪写真≫渋野と西郷の打点の位置はこんなに違った！日本勢は今季、米ツアーを主戦場にする13人全員が出場を予定している。そのひとり山下美夢有は、米初優勝となった8月