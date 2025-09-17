徳島県の特産で秋の味覚、スダチの収穫が最盛期を迎えています。真ん丸に育った深い緑色のスダチ。１つ１つ丁寧にハサミで摘み取られていきます。徳島県の中でも有数のスダチの産地である佐那河内村では、約１１０ヘクタールの畑で栽培されています。収穫されたスダチはベルトコンベヤーに乗せられ、色、品質、大きさ別に箱に詰められていきます。今年は味も香りも良く、果汁も多いということです。収穫は９月末まで行われ