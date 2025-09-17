阪神タイガースのリーグ優勝を記念し、大阪の百貨店ではオリジナルグッズの販売が始まりました。阪神梅田本店の中に、ぞろぞろと続く行列。その先にあるのは、阪神タイガースのリーグ優勝を記念したオリジナルグッズです。選手のサインがプリントされたバスタオルや、ビールかけで選手たちがかぶったキャップのレプリカなど、５０種以上ものさまざまな商品がずらりと並びました（※在庫がなくなり次第、販売終了）。（客）「