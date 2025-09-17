大阪・関西万博を運営する日本国際博覧会協会は16日、会場・夢洲のシンボル「大屋根リング」について、国や経済界、大阪府・市による検討会議を開いた。大阪・関西万博のシンボル「大屋根リング」府・市は、リングの北東約200メートル部分について、現在のように人が上がれる状態で保存するため、周辺の約3.3ヘクタールと合わせて緑地帯（市営公園）として整備することを提案し、合意した。「大屋根リング」北東200メートルを