きょうの東海地方は、体にこたえる暑さと雷や急な激しい雨など天気の急変に注意が必要です。 【写真を見る】東海地方は厳しい暑さと急な雨に注意を 金曜～土曜にかけても広い範囲で雨予想 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（9/17昼） 正午前の名古屋市内です。朝から日差しが強まった名古屋は、午前8時半ごろに気温が30℃を超えました。この時間は雲が多いものの、厳しい暑さが続いています。 きょうは午後も晴れる所が多