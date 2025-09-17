キヤノンITソリューションズ(キヤノンITS)は9月17日、第7次NACCS更改に対応した貿易業務管理ソリューション「TradeWise(トレードワイズ) 通関データベース Standard Edition」の新バージョンを10月31日から提供開始すると発表した。価格(税別)はライセンス費用が500万円〜。新ソリューション提供の背景現在の貿易業務は属人化や業務効率の低さに加え、サプライチェーンの脆弱性など、複数の構造的課題に直面している。これらの課題