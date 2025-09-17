赤沢経済再生相（左）と握手する日本自動車工業会の片山正則会長＝17日午前、東京都千代田区赤沢亮正経済再生担当相は17日、日本自動車工業会の片山正則会長（いすゞ自動車会長）と東京都内で面会した。トランプ米政権が16日に日本から輸入する自動車への関税を27.5％から15％に下げたことを受け、今後の対応策を含めて協議。片山氏は「日本の自動車産業への壊滅的な打撃は避けられた。一方で15％の影響は決して小さくない」と述