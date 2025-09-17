自宅で教え子にわいせつな行為をし、その様子を撮影した罪などに問われ、一審で懲役6年の判決を受けた教諭の男が、判決を不服として控訴しました。 【写真を見る】教え子にわいせつ行為の教諭が控訴一審で懲役6年の判決熊本 控訴したのは、熊本県山鹿市の中学校教諭、福田怜史（ふくだ／さとし）被告（38）です。 福田被告は、2020年7月から去年8月まで約4年間に、9歳から15歳までの教え子など8人に、自宅で寝ている間に下