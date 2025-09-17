17日の新潟県内は大気の状態が非常に不安定となり大雨となる所がある見込みで、新潟地方気象台は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒するよう呼び掛けています。午前11時前、勢いよく雨が降り出したのは佐渡市です。県内は前線の影響を受け雨となっているところがあります。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、県内は大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となるところがある見込みです