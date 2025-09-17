記録的大雨で水没した三重県四日市市の地下駐車場は、9月17日朝に排水作業が終わりました。一方、市役所では住宅の浸水被害などを証明する書類の発行が始まっています。近鉄四日市駅前の地下駐車場は、9月12日に降った1時間に123.5ミリの記録的大雨で、地下2階が水没、地下1階も水に浸かり、合わせて274台が浸水被害に遭いました。三重河川国道事務所などがポンプで駐車場の排水作業を進めていましたが、17日午前10時に完了