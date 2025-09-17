俳優の吉沢亮と横浜流星共演の映画『国宝』(公開中)が、タイ・バンコクで開催されるバンコク国際映画祭のクロージング作品に決定した。また、日本国内での興行収入が142億円を突破していることが明らかになった。映画『国宝』がタイ・バンコクで開催されるバンコク国際映画祭のクロージング作品に決定『国宝』は、2017年から朝日新聞にて連載された吉田修一氏による同名長編小説の実写化作。歌舞伎界を舞台にした原作は、連載時か