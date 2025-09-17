グループセブジャパンは9月16日、同社が輸入販売したティファールの電気ケトルの一部製品について、電源プラグの破損により発煙・発火の可能性があるとして、対象製品の電源プレートを無償交換すると発表した。無償交換対象かどうかは、本体裏面のラベル部分を確認するとわかる対象となるのは、2021年10月から2024年7月までに製造された28モデル60製品、計418万5393台。事故の原因を同社が関係機関と連携して調査した結果、電源コ