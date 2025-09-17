17日、県議会9月定例会が開会し福祉施設や医療機関への物価高騰対策費などを盛り込んだ補正予算案が上程されました。県議会9月定例会では一般会計で3億2100万円の減額となる補正予算案など、21の議案が上程されました。補正予算案には物価高騰対策費や駿河湾フェリーへの支援費のほか、国の交付金が大幅に減額された「新県立図書館」の整備計画見直しによるおよそ8億円の減額などが盛り込まれています。開会日の17日、鈴木知