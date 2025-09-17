■これまでのあらすじ幼なじみとの交流によって、人に踏みにじられるつらさを経験してしまったののかは人を信じることができず、他人同士のトラブルを目にすれば口を出さずにいられなくなってしまう。しかし、恋人の辻森に出会ったことでそんな自分を肯定することができるように。ある日お宮参りで孫を抱いて放さない祖母を見かけると、ののかは祖母に孫を息子夫婦に渡して、息子夫婦と孫の3人で写真を撮るよう仕向けるのだった。