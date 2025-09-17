１７日前引けの日経平均株価は前営業日比９３円５２銭高の４万４９９５円７９銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１０億８０７１万株、売買代金概算は２兆２４９１億円。値上がり銘柄数は３４７、対して値下がり銘柄数は１２２５、変わらずは４７銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は、朝方はリスク回避の地合いでポジション調整の売りが優勢となり、日経平均は下値を試す展開に。しかし、その後は日経平均寄与