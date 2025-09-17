日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2025年9月8日〜14日）では、「有料ゲームチャート」1位に『8番出口』がランクインし、前週に続き首位をキープした。【ランキング表】App Store 有料 iPhone ゲームチャートTOP10◆映画の盛り上がりにあわせてダウンロード数も増加「有料ゲームチャート」1位の『8番出口』は、SteamやNin