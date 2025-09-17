6月に第１子となる男児出産を報告した声優・洲崎綾が、自身のXを更新し、我が子の似顔絵を公開した。【写真】コダックにそっくり！アゴ割れてる洲崎綾の息子0歳の似顔絵Xでは「0歳児の寝姿、頭抱えてるコダックにそっくりなんだけど、赤ちゃんあるあるなのかな？きゃわいい！」と似顔絵を投稿。似顔絵には「ものすごい毛量ちょっと割れてるアゴ」と説明書きがされている。洲崎は、アニメ『HUGっと！プリキュア』の一条蘭世