◇MLB ドジャース-フィリーズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手がフィリーズ戦に先発登板。4回を終えて、ノーヒットピッチングを見せています。「1番・投手兼指名打者」で出場した大谷選手は初回に先頭打者を抑えると、4本差でナ・リーグ本塁打王を争うカイル・シュワバー選手と直接対決しました。初球は101.7マイル(約163.7キロ)のフォーシームでストライクを奪うと、最後は高めのスライダーで空振り