17日（水）、東京都心も35℃予想で猛暑はラストスパート。日本海側では雨が強まる見込みです。＜17日（水）の天気＞低気圧や前線が北日本を通過中で、午前中は北海道や東北で雨が強まりました。明け方には秋田県能代市付近で1時間に100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨情報が出されました。秋田県ではこのあとも雨が続きますので、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。午後になると、北