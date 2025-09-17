1月に起きた埼玉県八潮市の道路陥没事故現場国土交通省は17日、全国の自治体に要請した下水道管の調査で、腐食や亀裂などにより「原則1年以内の速やかな対策が必要」と判定された管路が72キロあったと明らかにした。このほか「応急措置をした上で5年以内の対策が必要」と判定されたのが225キロあった。調査は、埼玉県八潮市で1月に起きた道路陥没事故を受けて要請。8月8日時点でまとめた。国交省は、下水道管の腐食や亀裂は