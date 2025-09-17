陸上の世界選手権東京大会が２１日まで国立競技場を主会場に行われている。東京での開催は３４年ぶりとなる大会で注目される競技の見どころに迫る。女子で大会連覇を目指す北口榛花（ＪＡＬ）、男子で日本歴代２位の記録を持つ崎山雄太（愛媛競技力本部）らが出場するやり投げ競技が１７日から始まる。やりの長さ、重さは男子が２メートル６０〜７０（８００グラム）、女子が２メートル２０〜３０（６００グラム）などと決めら