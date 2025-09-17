大分県中津市に住む40代の男性がSNS型投資詐欺の被害にあい、およそ40万円をだまし取られました。 県内では同様の被害が相次いでいます。 中津市に住む40代の男性は8月上旬、SNSで「あなたの資産を100倍にする」などと投稿しているアカウントを見つけました。 そして、LINEのやりとりを始めたところ「どの程度の仮想通貨を用意出来ますか」と聞かれ、持っていたおよそ42万円分の仮想通貨を指定されたアカウントに送金しだまし取