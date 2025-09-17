きのう、NTT西日本で固定電話の通信障害が発生しましたが、兵庫県伊丹市では119番通報がつながらず、救急搬送が遅れた男性が死亡しました。警察によりますと、きのう午後4時20分ごろ、伊丹市のリサイクル会社で従業員の男性（52）が意識不明になり、社長が119番通報しましたが、つながらなかったということです。その後、社長は110番し、警察を通じて15分遅れで救急搬送を要請。男性は病院で死亡が確認されました。男性は持病があ