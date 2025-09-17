収穫の真っ只中を迎えている新米。コメ作りに挑戦している新潟市の小学生が稲刈りを体験しました。黄金色に実ったコシヒカリの稲穂。晴れ間ものぞく中、稲刈りを体験したのは、新潟市西区・笠木小学校の全校児童22人です。笠木小学校では児童によるコメ作りを40年以上続けています。4年生以上が鎌で稲を刈り、そのほかの児童は脱穀を手伝いました。大きく育った稲。子どもたちは5月に自分たちの手で植えた苗の成長を感じていました