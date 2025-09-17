TVアニメ『らんま1/2』のサウンドトラックが、12月24日にCDリリースされる。 （関連：櫻坂46×アニメコラボ、なぜ増加？『Aniplex Online Fest』出演、松田里奈・森田ひかるが担う“必然の抜擢”） 今作には、新作アニメの世界を彩るBGMを全44曲収録。ポップで軽快な日常シーンから、ダイナミックなアクション、心温まる感動的な場面まで、様々な感情を呼び起こす楽曲を収録。 作編曲は、数々のアニメ音楽