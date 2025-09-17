県内は大気の状態が非常に不安定となっていてこのあと各地で雨が強まる見込みです。気象台は17日午前11時半すぎ、村上市に大雨洪水警報を発表しました。雨脚が強まった佐渡市。雨が地面を打ち付けていました。県内は前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となっています。このあと各地で雨が強まる見込みです。18日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多い所で、下越で100ミリ、そのほかの地域で80