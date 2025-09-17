大雨の影響で県内のJRの列車に運休や遅れがでています。奥羽線は東能代駅と大館駅の間で、沿線での土砂崩落の影響により、終日運転を取りやめ、少なくとも、18日昼ごろまで運休します。八郎潟駅と東能代駅の間は、正午ごろ運転再開の予定です。大館駅と青森の弘前駅の間、院内駅と山形の新庄駅の間は、運転を再開しました。これにより普通列車10本と快速列車1本が運休、特急つがる2本と快速列車1本、普通列車6本が区間運休、普通列